Трамп заявил, что не будет получать официальную зарплату президента

В эфире программы «60 минут» на телеканале CBS, ведущая задала Трампу вопрос, собирается ли он получать президентскую зарплату, передает РБК.

«Я никогда не комментировал эту тему, но мой ответ – нет. По закону я обязан все равно получать не меньше доллара в год, так что пусть будет доллар», - заявил он.

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Ведущая предупредила Трампа, что тот отказывается от 400 тысяч долларов в год, на что миллиардер ответил, что он все равно не будет получать зарплату в Белом доме.

Также Трамп ответил на вопрос по поводу Хиллари Клинтон, дело которой (о незаконной отправке писем государственных важности с личной почты) он пообещал передать специальному прокурору. Он заявил, что бывший госсекретарь «делала кое-какие плохие вещи», но он совершенно не хочет обижать ее семью. «Они хорошие люди, и я не хочу, чтобы они пострадали», - сказал Трамп, сообщивший, что муж Хиллари Билл Клинтон позвонил ему и поздравил с отличной предвыборной кампанией.

Избранный президент США также призвал своих оппонентов прекратить акции протеста, а своих сторонников – не нападать на представителей Латинской Америки и мусульман. «Если понадобится, я выйду к камере и попрошу их прекратить все это», - заявил Трамп.

В этом же интервью супруга миллиардера Мелания Трамп рассказала, что периодически просит мужа не переходить границы при написании постов в социальных сетях. «Иногда он меня слушает, иногда нет. Он взрослый и понимает все последствия. Я говорю свое мнение, а он уже решает, прислушиваться к нему или нет», - заявила она.