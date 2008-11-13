Буш: США защищают мусульман в Ираке, Афганистане и Косово

Развивать и укреплять демократию для обеспечения свободы вероисповедания призвал страны мира президент США Джордж Буш, выступая в четверг на форуме "Диалог религий и цивилизаций" в штаб-квартире ООН. Он также сообщил, что Соединенные Штаты защищают мусульман в Косово, Ираке и Афганистане.

"На протяжении многих поколений мы защищаем религиозные свободы других - от освобождения концлагерей в Европе до защиты мусульман в таких местах, как Косово, Афганистан и Ирак. Сегодня США осуществляют эту благородную традицию, сделав основой своей внешней политики (религиозные) ценности", - сказал президент США. Он напомнил, что в этих целях Вашингтон создал специальную комиссию, в задачи которой входит отслеживание ситуации со свободой вероисповедания в других странах.

Буш напомнил, что согласно Декларации прав человека ООН, любой имеет право выбирать и менять свою религию.

Джордж Буш также заявил, что религия не может быть оправданием экстремизма. "Вера ведет нас к общим ценностям, Бог заставляет нас любить соседей, рассматривать друг друга на основе сострадания и уважения, считаем, что Бог позволяет уважать любую жизнь и выступает против несправедливости. Он учит нас не прибегать к насилию, используя его имя", - сказал президент Соединенных Штатов.

Речь Буша оказалась на редкость короткой и продлилась всего шесть минут, в отличие от остальных ораторов, выступающих по 15 минут, сообщает РИА "Новости".