Кто должен хранить стратегические запасы нефти?

Еврокомиссия предлагает часть стратегических запасов нефти удерживать за счет стран - членов Евросоюза.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в проекте Директивы, одобренной сегодня Еврокомиссией.

В пояснительной записке отмечается, что требование иметь стратегические запасы нефти действует в ЕС с 1968 года, однако разные страны-члены создали разные механизмы для его реализации: хранение запасов нефти государством, создание специальных государственных агентств по стратегическим запасам нефти или хранение запасов нефти частными компаниями.

Еврокомиссия считает, что было бы лучше, если бы часть стратегических запасов принадлежала государству или государственным агентствам. В связи с этим ЕК предлагает ввести «необязательное» создание таких специфических стратегических запасов на протяжении трех лет с возможным переходом к обязательному наличию таких запасов.

Кроме того, в проекте Директивы Комиссия предлагает ввести еженедельные сообщения о запасах нефти коммерческих компаний, аналогичных тем, которые уже поступают о государственных запасах. По убеждению Комиссии, это позволит уменьшить спекулятивные скачки цен на рынке, вызванные неосведомленностью.

Проект Директивы будет передан на рассмотрение Европарламента и Совету ЕС.