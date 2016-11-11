Обама отдал Пентагону приказ убить лидеров "Ан-Нусры" в Сирии - СМИ
Президент США Барак Обама отдал Пентагону приказ найти и убить лидеров «Джебхат ан-Нусры» в Сирии.
Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американских властей, передает Дождь.
По данным газеты, в ходе операции будут использованы беспилотники.
Читайте такжеВ Сирии войска Асада обстреляли школу, погибли 8 детей (фото)
На решение Обамы повлияли последние данные американской разведки ло том, что «Аль-Каида» создает в Сирии через «Ан-Нусру» крупную базу и может занять позиции, которые теряет «Исламское государство».
Этот шаг подчеркивает решимость Обамы в первую очередь вести в Сирии контртеррористическую операцию, а не пытаться добиться смещения президента Башара Асада, отмечает Washington Post.
Издание со ссылкой на советников Обамы отмечает, что президент США был все более недоволен тем, что Пентагон и американская разведка не предпринимали больше действий для борьбы с лидерами «Ан-Нусры», учитывая поступавшие сведения о растущей угрозы со стороны террористической организации.
Газета пишет, что с начала октября США при помощи беспилотников убили четырех высокопоставленных представителей «Ан-Нусры». Последняя атака против группировки была проведена 2 ноября.