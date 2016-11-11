Обама отдал Пентагону приказ убить лидеров "Ан-Нусры" в Сирии - СМИ

Об этом сообщает Washington Post со ссылкой на представителей американских властей, передает Дождь.

По данным газеты, в ходе операции будут использованы беспилотники.

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На решение Обамы повлияли последние данные американской разведки ло том, что «Аль-Каида» создает в Сирии через «Ан-Нусру» крупную базу и может занять позиции, которые теряет «Исламское государство».

Этот шаг подчеркивает решимость Обамы в первую очередь вести в Сирии контртеррористическую операцию, а не пытаться добиться смещения президента Башара Асада, отмечает Washington Post.

Издание со ссылкой на советников Обамы отмечает, что президент США был все более недоволен тем, что Пентагон и американская разведка не предпринимали больше действий для борьбы с лидерами «Ан-Нусры», учитывая поступавшие сведения о растущей угрозы со стороны террористической организации.

Газета пишет, что с начала октября США при помощи беспилотников убили четырех высокопоставленных представителей «Ан-Нусры». Последняя атака против группировки была проведена 2 ноября.