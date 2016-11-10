Bloomberg рассказал, как Путин решил вести себя с Трампом

Вскоре после известия об избрании президента США, Путин поспешил поздравить политического неофита, который ранее во время своей кампании так восхищался бывшим агентом КГБ, пишет ZN.ua.

Путин и его команда публично приветствовали возможность новых, более конструктивных отношений с США. Тем не менее, отмечается, что есть сомнения у Кремля в возможности наладить отношения с Вашингтоном из-за невероятной непредсказуемости Трампа, который частенько меняет мнение - ранее, он предлагал сбивать российские самолеты, подлетающие близко к военным кораблям США.

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Предполагается, что президент РФ не будет сразу близко подпускать новоиспеченного политика, а понаблюдает со стороны, отмечается в статье. Выступая в Кремле накануне в среду, 9 ноября, Путин предупредил, что "это не будет легкий путь" для восстановления отношений РФ и США. Несколько кремлевских инсайдеров заявили, что российский лидер, скорее всего, будет весьма осторожным, и будет наблюдать за тем, насколько далеко Трамп готов идти в попытках наладить эти отношения.

"Ставки очень высоки с Трампом. Существуют такие возможности, о которых мы даже и не подозреваем, и в то же время могут возникнуть риски, которые затмят все ранее достигнутое", - заявил Дмитрий Тренин, глава московского Центра Карнеги.

Если новоизбранный президент США выполнит даже некоторые из его предвыборных обещаний, президентство Трампа может изменить все в лучшую сторону для Путина в его стремлении восстановить российское международное влияние, утраченное после распада Советского Союза, напоминает агентство.

Дмитрий Саймс из Center for the National Interest, Вашингтон считает, на взгляд Трампа, с Украиной связаны важные интересы США, "но не жизненно-важные". А смещение президента США Сирии Асада - не приоритетная задача для Трампа, говорится в статье.

Напомним, победу Трампа на выборах в США депутаты Госдумы встретили аплодисментами, а Путин поздравил будущего президента и заявил о готовности восстановить отношения с США.

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На протяжении всей кампании Трампа он обменивался любезностями с Путиным. Так, на тот момент кандидат в президенты США очень положительно высказывался о Путине, называя его "лучшим и более сильным лидером", чем президент Барак Обама. Трамп обещал рассмотреть возможность признать российскую аннексию Крыма. А его команда исключила из программы Республиканской партии пункт о передаче вооружения Украине. В свою очередь, Путин в октябре заявил, что Трамп на протяжении своей избирательной кампании вел себя "экстравагантно", потому что он "представляет простых людей" и хочет "донести свою идею".

Как сообщал УНИАН, по итогам состоявшихся в США 8 ноября выборов, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп станет новым президентом США.