Ватикан и РПЦ поздравили Трампа

Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин поздравил Трампа в эфире "Радио Ватикана" и предположил, что его правление "может быть действительно плодотворным", передает Русская служба Би-би-си.

"Мы молимся, чтобы Господь осветил ему путь и поддержал его на службе стране. Думаю, что в действительности нам всем нужно работать, чтобы изменить ситуацию в мире", - заявил Паролин.

Кардинал считает, что теперь надо смотреть, как будет действовать Трамп в роли президента: "Обычно говорят, что одно дело быть кандидатом, а другое - президентом, нести ответственность".

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При этом ранее глава Римской католической церкви Папа Франциск усомнился, что Трамп - христианин, из-за его предвыборных призывов построить стену на границе с Мексикой.

В свою очередь, глава РПЦ патриарх Кирилл пожелал Трампу "крепости сил, помощи Божией и успехов в предстоящем высоком и ответственном служении".

"Выбор, сделанный американским народом, свидетельствует о высоком доверии к вам со стороны людей, связывающих с вами надежды на развитие страны, на перемены в сферах внутренней политики и международных отношений. За многие годы активной созидательной деятельности вы приобрели богатый опыт, который поможет вам в решении вопросов, касающихся устроения жизни государства и общества, сотрудничества с другими странами", - говорится в поздравлении главы РПЦ Трампу.