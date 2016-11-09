В Калифорнии возле избирательных участков произошла стрельба, есть погибший

Об этом сообщает The Los Angeles Times.

Инцидент произошел во вторник, 8 ноября, около 14:00 по местному времени возле средней школы Слоусон, которая была сразу же закрыта. Представитель полиции отметил, что в перестрелку были вовлечены оказавшиеся на месте происшествия патрульные, которым было направлено подкрепление.

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Два избирательных участках, расположены рядом с местом стрельбы, были закрыты. Находившиеся там в этот момент люди оказались заблокированы. Всего, по словам очевидца, только на одном из участков остались около 30 человек.

О состоянии пострадавших, которые были госпитализированы, ничего не известно. Подозреваемого в стрельбе пока задержать не удалось, как предупредили в полиции, он может быть хорошо вооружен.