Пророссийский кандидат лидирует в первом туре выборов президента Болгарии - экзит-поллы

Экзит-пол, проведенный агентством Alpha Research, показал, что оппозиционный кандидат Радев получил 24,8 процента голосов избирателей, а его прямая конкурентка от правящей правоцентристской партии ГЕРБ Цецка Цачева - 23,5 процента.

Согласно результатам опроса института Gallup International, Радева поддержали 26,7 процента избирателей, Цачеву - 22,5 процента, сообщает Deutsche Welle.

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Таким образом оба кандидата, скорее всего, выйдут во второй тур выборов главы государства, который должен состояться в воскресенье, 13 ноября.

Участие в президентских выборах в Болгарии для граждан страны в этом году впервые является обязательным.

Как ожидается, Цачева в случае победы на президентских выборах будет проводить проевропейскую политику, тогда как Радева считают пророссийским кандидатом.

Социалист неоднократно призывал к улучшению отношений с Россией и отмены антироссийских санкций, введенных ЕС, членом которого является и Болгария.

Новому президенту, который заменит на этом посту Росена Плевнелиева, придется столкнуться с возможным ростом числа беженцев с территории Турции и напряженностью в отношениях между Россией и Западом.