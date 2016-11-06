В столице Судана вооруженные люди расстреляли 11 футбольных болельщиков

В результате 11 человек погибли, еще 16 ранены, сообщает Дождь со ссылкой на Sudan Tribune.

Всего в момент нападения в помещении находились около 50 человек.

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Очевидцы рассказали, что несколько вооруженных человек ворвались в помещение, где находились болельщики. Один из них открыл огонь. Люди легли на пол. Злоумышленники находились в здании в течение десяти минут. Один из свидетелей сообщил, что стрелявший был «спокоен и решителен».

По предварительным данным, причиной конфликта может стать ссора между болельщиками. Точные мотивы нападения не ясны.

Полиция начала операцию по поиску подозреваемых.