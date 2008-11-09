В Польше до 110 тыс. детей, родители которых на заработках за границей

В Польше насчитывается от 45 до 110 тыс. детей, родители которых выехали на заработки за границу. Об этом пишет польская ежедневная газета Gazeta Wyborcza.

По данным издания, польское Министерство образования поручило местным подразделениям исследовать проблему так называемых «евросирот» в июле 2008 года, после того как делом заинтересовалась комиссия Сейма по вопросам образования.

Чиновники министерства насчитали 45,6 тыс. детей, оставшихся без родительского попечения ввиду выезда родителей на заработки за границу, - преимущественно в другие страны Европейского Союза, членом которого Польша стала в мае 2004 года.

Gazeta Wyborcza замечает, что исследование проводилось летом, когда большинство детей были на каникулах, и продолжалось всего две недели, что ставит под сомнение объективность полученных министерством данных.

Неправительственная организация «Право Европейское», которая проводила собственное исследование этой проблемы весной 2008 года и презентовала его результаты в апреле, насчитала около 110 тысяч «евросирот».

Причем авторы исследования утверждают, что в действительности таких детей может быть намного больше. «110 тысяч – это, по меньшей мере... нам удалось опросить только самые бедные семьи», - отметили в организации.

По данным издания, в конце октября Министерство образования Польши провело очередное совещание по этой проблематике, на котором было решено продолжить установление количества детей работников. При этом газета отмечает, что чиновники изменили критерии, согласно которым ребенка можно считать «евросиротой». «В свете новых критериев многие дети уже не являются «евросиротами»... даже если оба родителя работает за рубежом», - пишет издание. Министерство образования считает, что самое важное, чтобы ребенок имел официального опекуна, с которым при необходимости могут выйти на контакт органы образования, не пропускал занятия в школе, был хорошо одет и нормально питался.

По данным министерства, которые приводит газета, количество «евросирот» в Польше составляет 1,67% от общего количества детей в стране (учеников) или 1,4% (также с учетом детей дошкольного возраста).

В Польше по состоянию на конец 2007 года было 7,6 млн. несовершеннолетних детей (до 18 лет).

Эксперты считают, что польская власть пытается уменьшить масштабы проблемы «евросиротства».

Справка УНИАН. По данным Главного комитета статистики Польши (GUS), на конец 2007 года за рубежом работало 2,27 млн. поляков из 25 млн. активно трудового населения (в возрасте от 18 до 64 лет) 38-миллионной Польши. В 2004 году за рубежом трудились около 1 млн. поляков, а в 2002 г. – 786 тыс.

1,93 млн. поляков из 2,27 млн. польских работников трудятся в Европе, из которых 1,86 млн. в странах ЕС.

По разным оценкам, за рубежом работает от 3 до 7 млн. граждан 46-миллионной Украины, часть из которых также оставили детей под опеку своих родителей или родственников.