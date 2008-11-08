Обама уточняет: он не обещал размещать ПРО в Польше

Победивший на президентских выборах в США Барак Обама не давал польскому президенту Леху Качинскому обещания придерживаться многомиллиардного плана администрации Джорджа Буша по размещению объектов противоракетной обороне (ПРО) США в Европе. Об этом заявил помощник Б.Обамы по международной политике Дэнис Макдонаф, передает Associated Press.

Заявление Д.Макдонафа противоречит обнародованной ранее сегодня информации секретариата Л.Качинского о том, что в телефонном разговоре с польским президентом Б.Обама обязался не отказываться от планов администрации Дж.Буша по размещению в Польше элементов американской ПРО.

"Президент Л.Качинский поднял вопрос о ПРО, однако Б.Обама не давал никаких обещаний. Его позиция остается той же, что и во время избирательной компании: размещение элементов про должно начаться после того, как система докажет свою работоспособность", - сказал Д.Макдонаф.

По его словам, Б.Обама лишь подчеркнул важность стратегического партнерства между Польшей и США и выразил надежду на продолжение политического и военного сотрудничества между странами.

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