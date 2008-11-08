Допрос Саакашвили в парламентской комиссии будет идти в прямом эфире

Михаил Саакашвили ответит на все вопросы временной комиссии парламента Грузии по расследованию августовских событий, сообщил журналистам спикер парламента Давид Бакрадзе по завершении заседания антикризисного совета.

"У парламентской комиссии нет права на вызов президента. Я действительно рад, что президент Грузии высказал добрую волю и сам подчеркнул, что согласен придти в парламент и дать комиссии детальное объяснение по всем тем вопросам, которые интересуют комиссию и общественность. Я думаю, что это очень важно и это станет беспрецедентным событием в истории грузинского парламентаризма", - приводит его словам РосБизнесКонсалтинг.

По словам председателя временной следственной комиссии Пааты Давитая, заседание комиссии будет проходить в обычном формате - один из грузинских телеканалов будет транслировать его в прямом эфире. Включение прервут только в том случае, если будет затронута государственная тайна.

Временная парламентская комиссия по расследованию августовских событий приступила к работе в конце сентября. Цель комиссии - дать ответы на все интересующие общественность вопросы по поводу событий августа 2008 г. и деятельности правительства Грузии. На заседании комиссии уже были вызваны высокопоставленные представители исполнительной власти.