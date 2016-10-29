Бельгия согласилась на подписание соглашения о свободной торговле ЕС-Канада

Министр иностранных дел Бельгии Дидье Рейндерс подписал в субботу, 29 октября, соглашение о согласии своей страны на заключение договора о зоне свободной торговле между ЕС и Канадой (CETA).

Об этом сообщает МИД Бельгии, передает «Европейская правда».

Церемония подписания состоялась в присутствии еврокомиссара по вопросам торговли Сесилии Мальмстрем, посла Канады в Бельгии Оливье Николоффа и председателя бельгийско-канадской торговой палаты Жан-Пьера Танге.

Напомним, премьер Канады Джастин Трюдо и президент Европейского совета Дональд Туск сообщили, что Саммит ЕС-Канада, на котором планируется подписать соглашение о свободной торговле, состоится в воскресенье, 30 октября.

В пятницу, 28 октября, парламент Валлонии проголосовал за соглашение о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой.

28 октября послы стран ЕС одобрили пакет документов по соглашению о ЗСТ с Канадой и договорились о проведении письменной процедуры принятия соглашения Советом ЕС до полуночи пятницы.

27 октября в Бельгии было достигнуто внутреннего консенсуса относительно соглашения о зоне свободной торговли между ЕС и Канадой.

Ранее сообщалось, что парламент бельгийского региона Валлония решил не предоставлять права правительству Бельгии на подписание соглашения о торгово-экономическом сотрудничестве между ЕС и Канадой (CETA).

Столичный регион Брюссель вслед за Валлонией отказался одобрить ратификацию соглашения о торговом сотрудничестве между Евросоюзом и Канадой (CETA).

В понедельник премьер-министр Бельгии Шарль Мишель сообщил президенту Европейского совета Дональду Туску, что ему пока не удалось заручиться согласием региональных властей для подписания торгового соглашения ЕС-Канада.

После этого саммит ЕС-Канада, запланированный на 27 октября и на котором планировалось подписать соглашение, был отменен.