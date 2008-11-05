Маккейн поздравил Обаму с победой

Сенатор Джон Маккейн признал поражение на президентских выборах в США и поздравил с победой своего соперника-демократа сенатора Барака Обаму, сообщает корреспондент РИА "Новости".

"Некоторое время назад для меня было честью позвонить сенатору Бараку Обаме и поздравить его с избранием президентом страны, которую мы оба любим", - заявил Маккейн, выйдя с супругой Синди к своим сторонникам на митинг в гостинице "Билтмор" в Фениксе (штат Аризона).