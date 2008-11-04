Сегодня Россия отмечает победу над поляками

В России сегодня отмечают День народного единства.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, в современной России этот праздник отмечают в четвертый раз. Он связан с событиями 1612 года, когда бойцы народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского штурмом взяли Китай-город, освободив Москву от польских интервентов.

После революции 1917 года традиция отмечать этот праздник была прервана.

Сегодня массовые мероприятия пройдут во всех крупных городах РФ. Обеспечивать порядок во время празднования будут около 14 тыс. сотрудников милиции.

Массовые праздничные мероприятия, в которых предположительно примет участие 146,5 тыс. человек, пройдут в 52 субъектах федерации. В центре столицы РФ в связи с проведением праздничным мероприятий перекроют движение автотранспорта.

Президент России Дмитрий МЕДВЕДЕВ в День народного единства 4 ноября традиционно примет в Кремле представителей общественных организаций, а политические партии проведут праздничные митинги и театрализованные представления. При этом КПРФ собирается бойкотировать праздник, так как День народного единства был перенесен с 7 на 4 ноября, чтобы избежать каких-либо ассоциаций с годовщиной Великой Октябрьской революции.