Украинцев выгонят из Испании

«Мы хотим улучшить ситуацию, в которой оказались сотни тысяч людей, работающих без прав и без оплаты. Но также мы будем контролировать нелегальную иммиграцию в нашу страну», - заявил секретарь Социалистической партии Испании Хосе Бланко в интервью газете «Эль Паис».

По его словам, большинство иммигрантов, нелегально работающих сейчас в Испании, будут депортированы. «Рынок рабочей силы уже поглотил всё, что мог. Пора поставить заслон нелегальным иммигрантам. На рынке рабочей силы уже нет для них места», - пояснил Бланко, являющийся вторым по влиятельности человеком в правящей Социалистической рабочей партии Испании после премьер-министра Хорхе Луиса Родригеса Сапатеро.

Напомним, Испания является одной из самых популярных стран для нелегальных трудовых мигрантов из Украины. По приблизительным подсчётам, сейчас там находятся около полумиллиона украинских «нелегалов». Как правило, они заняты в сельском хозяйстве, работают шофёрами, строителями, горничными, проститутками, рабочими на консервных фабриках. Зарплата украинского «нелегала» - от 400 до 1000 евро.

Обозреватель