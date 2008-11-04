Европа не смогла договориться о едином экономическом правительстве

Министры финансов Еврогруппы отказались от создания экономического правительства стран зоны евро.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом вечером 3 ноября заявил председатель Еврогруппы (группы, которая объединяет министров финансов стран-членов зоны евро – УНИАН), премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР после завершения заседания группы.

“Не будет никакой постоянной структуры”, - сказал он. “Я считаю, это не будет полезным”, - добавил Же.-К.ЮНКЕР.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Президент председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ предложил создать экономическое правительство стран зоны евро для противодействия кризису.

По его словам, экономическое правительство стран зоны евро должно было бы работать в паре с Европейским центральным банком для преодоления негативных последствий финансового кризиса для экономики стран Европы.

Президент Франции также призвал к проведению более частых встреч глав правительств стран зоны евро по модели мини-саммита, проведенного на минувшей неделе в Париже.

Идея Н.САРКОЗИ уже подверглась критике со стороны Германии, Чехии и Нидерландов.