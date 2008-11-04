В США официально начались президентские выборы. Первые избирательные участки открылись в небольших городках штата Нью-Гэмпшир - Диксвилл-Нотч и Хартс-Локейшн, передает ИТАР-ТАСС.

Аналитики прогнозировали, что в Нью-Гэмпшире победит Барак ОБАМА, и не ошиблись - по итогам самого первого голосования на президентских выборах, которое прошло в городе Диксвилл-Нотч, победил именно кандидат от Демократической партии, сообщает Reuters. Однако Во время выборов в 2004 году победу в Диксвилл- Нотч одержал республиканец Джордж БУШ.

Как отмечает NEWSru, согласно традиции, которая соблюдается с 1948 года, жители этих городков - в общей сложности 115 человек - имеют возможность проголосовать раньше всех в стране: сразу же после полуночи по местному времени (07:00 по киевскому времени).