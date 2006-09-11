Массовые беспорядки в Душанбе

В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Ораша на центральном стадионе.

Как передает радио «Свобода», зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие.

Недовольные отправились к парламенту и пытались провести митинг. Толпу разогнали. Несколько человек задержаны.

Президент Таджикистана Эмомали РАХМОНОВ прервал поездку на юг республики и вернулся в Душанбе.