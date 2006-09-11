Массовые беспорядки в Душанбе
09:16, 11 сентября 2006Мир
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Президент Таджикистана прервал свою поездку
В столице Таджикистана Душанбе минувшей ночью произошли массовые беспорядки из-за отмены концерта иранского певца Ораша на центральном стадионе.
Как передает радио «Свобода», зрители устроили драку с находившимися в оцеплении милиционерами. Есть пострадавшие.
Недовольные отправились к парламенту и пытались провести митинг. Толпу разогнали. Несколько человек задержаны.
Президент Таджикистана Эмомали РАХМОНОВ прервал поездку на юг республики и вернулся в Душанбе.
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