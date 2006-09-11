Во время ДТП в Краснодаре сгорели 12 автомобилей

В Российской Федерации, на въезде в город Краснодар со стороны Ростова сегодня утром столкнулись около 30 автомобилей, 12 сгорели, передает РИА «Новости».

По предварительным данным Южного регионального центра МЧС России, один человек погиб.

Количество пострадавших уточняется. На месте работают представители МЧС, ГИБДД, бригады "скорой помощи".