Франция и Испания договорились дать отпор сомалийским пиратам, передает 5 канал. Еще осенью страны Евросоюза планировали провести операцию против корсаров в Аденском заливе.

Таким образом Франция позволит Испании использовать ее военную базу в Джибути. 10 ноября "зеленый свет" этой операции должен дать Совет министров обороны стран членов ЕС. Тогда же определят и дату. Операция будет проходить под общим командованием Великобритании, будут помогать силы НАТО и Соединенных Штатов. Евросоюз решил проучить пиратов ради своей энергетической безопасности. Через Аденский залив ежедневно провозят три с половиной миллиона баррелей нефти. Лишь в этом году сомалийские пираты напали на 70 судов, двести моряков до сих пор удерживаются в плену, и ожидают выкупа.