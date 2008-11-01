Парламент Грузии утвердил новый состав правительства

Парламент Грузии в субботу большинством голосов утвердил новый состав правительства во главе с премьером Григол МГАЛОБЛИШВИЛИ. Об этом сообщают «Новости Грузия».

Кроме премьера, кадровые изменения коснулись еще четырех министров.

Зураб АДЕИШВИЛИ, глава администрации президента занял пост министра юстиции вместо Ники ГВАРАМИЯ. Согласно принятой недавно конституционной поправке, Генпрокуратура присоединена к Министерству юстиции. До назначения на пост руководителя администрации президента в январе 2008 года З.АДЕИШВИЛИ занимал должность Генпрокурора.

Григол ВАШАДЗЕ, бывший заместитель министра иностранных дел, занял пост министра культуры, охраны памятников и спорта, на котором он сменил Николоза ВАЧЕИШВИЛИ.

Депутат Коба СУБЕЛИАНИ сменил Тамару МАРТИАШВИЛИ на посту министра по делам беженцев и расселения. Перед тем, как баллотироваться в депутаты, К.СУБЕЛИАНИ уже занимал эту должность.

Губернатор региона Самцхе-Джавахети Георгий ХАЧИДЗЕ сменил Ираклия ГВАЛАДЗЕ на посту министра охраны окружающей среды и природных ресурсов.

В составе правительства Грузии 18 человек - это премьер-министр, 13 министров и 4 госминистра.