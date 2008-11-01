В Москве на матче Спартак-ЦСКА задержали 200 болельщиков

Сотрудники московской милиции задержали около 200 болельщиков во время матча 27-го тура чемпионата России по футболу между командами «Спартак» и ЦСКА в «Лужниках», передает Газета.Ru.

«За различные правонарушения на стадионе «Лужники» милиционеры задержали 200 человек, и задержания отдельных хулиганов продолжаются уже вне спортивного комплекса. В основном все задержанные, это молодые люди, которые находились в состоянии алкогольного опьянения», - сообщил представитель штаба ГУВД по обеспечению порядка на мероприятии.

Серьезных правонарушений на футболе не отмечено, милиционерам удалось их просто не допустить, а в отдельных случаях локализовать, подчеркнул представитель ГУВД.