Милиция уговорила «вампиров» не кататься в гробах по Москве в Хеллоуин

Празднование Хеллоуина прошло в столице РФ без серьезных нарушений правопорядка, под полным контролем милиции и без откровенных "сумасшествий" разряженной молодежи, сообщил в субботу РИА Новости представитель столичного ГУВД.

По его словам, в ночь на субботу милиция взяла под дополнительный контроль центральные улицы столицы. Маршруты милицейских нарядов и патрулей были приближены к площадям, скверам и бульварам центральной части Москвы. Также под особым контролем милиционеров до утра субботы находились многочисленные бары и клубы, где карнавалами и мистическим представлениями праздновалась "самая страшная" ночь в году - праздник Хеллоуин.

"Отдельные нарушения правопорядка, конечно, были, но все немногочисленные случаи обошлись проведением профилактических бесед с гуляющими "духами" и "вампирами", никаких катаний в гробах по Тверской и другим улицам города не было", - сказал представитель ГУВД.

Хеллоуин - старинный кельтский праздник, именуемый также "канун Дня всех святых", он отмечается в основном в США и Канаде, а в последние годы стал популярным и в России. Один из основных атрибутов Хэллоуина - так называемый Светильник Джека в виде головы из вырезанной тыквы с горящей свечой внутри. Его история насчитывает тысячелетия, начиная от кельтского фестиваля Самхэйн, римского Дня Помоны (богини растений) и христианского "Дня всех святых". В нем странным образом сочетаются кельтская традиция чествования злых духов и христианская - поклонения всем святым. Два первых ноябрьских дня в католической церкви посвящены памяти усопших: День Всех Cвятых (1 ноября) и День поминовения усопших (2 ноября) следуют один за другим. Праздник Всех Святых имеет глубокие языческие корни. Около двух тысяч лет назад кельтские племена в это время праздновали наступление нового года, в канун которого отмечался праздник Самбэйн. Это пограничное время (переход к зиме) считалось временем волшебным и мистическим. По преданиям, в эти дни в мир людей приходят волшебные существа сиды, зачастую враждебно настроенные к людям. Считалось также, что души умерших в этот день возвращаются в свои дома и требуют жертвенной пищи у живых. Языческие представления о сидах в средневековом христианском сознании превратились в представления о нечистой силе, выходящей в этот день пугать благочестивых обывателей. Именно поэтому считалось, что в Хэллоуин ведьмы обязательно устраивают шабаш. Чтобы отпугнуть духов, в окна выставляли полую тыкву с вырезанными глазами и ртом и свечкой внутри.