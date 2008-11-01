Безвизовый режим между ЕС и Украиной должен учитывать балканский опыт

В Министерстве иностранных дел Украины надеются, что документ о введении безвизового режима между Украиной и Европейским Союзом будет принят весной 2009 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве заместитель министра иностранных дел Украины Константин ЕЛИСЕЕВ.

«Наша цель, чтобы во время чешского председательства в ЕС, которое начнется в январе следующего года, мы этот процесс (введение безвизового режима – УНИАН) перевели в практическую плоскость и где-то, возможно, весной 2009 года мы настоящий документ приняли и приступили к его имплементации", - сказал он.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что 30 октября находился в Брюсселе, где встречался с представителями Евросоюза и обсуждал все вопросы относительно начала безвизового диалога.

По его словам, этот диалог будет иметь конкретную цель – подготовка плана действий, содержащего условия Шенгенской зоны, которые должна выполнить Украина с целью введения безвизового режима.

Как сказал К.ЕЛИСЕЕВ, стороны согласовали, что план будет учитывать опыт балканских стран и базироваться на четырех ключевых направлениях: безопасность документов, в том числе биометрические данные; общественный порядок и безопасность; миграционная политика, включая реадмиссию; внешние отношения.

К.ЕЛИСЕЕВ сообщил, что по этим направлениям будут созданы четыре группы, которые непосредственно будут прорабатывать эти вопросы.

Он также отметил, что процесс введения безвизового режима между Украиной и ЕС должен быть максимально динамичным и гибким.

«Мы договорились деполитизировать этот вопрос, чтобы это не зависело от конъюнктуры, политической ситуации или в странах ЕС, или в Украине. Это должно происходить на основе выполнения Украиной соответствующих условий. Если она их выполняет, то должна получить право на безвизовый режим поездок граждан Украины», - сказал он.