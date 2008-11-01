ООН предлагает ввести международные стандарты в торговле оружием

Комитет Генеральной ассамблеи ООН по разоружению поддержал идею начать подготовку проекта договора о международных стандартах в торговле оружием.

Как передает радио «Свобода», была принята резолюция, призывающая всех членов ООН рассмотреть пути введения "максимально жестких требований, чтобы не допустить нелегальной торговли обычными вооружениями".

«За» документ проголосовали 147 стран, входящих в Комитет по разоружению, 18 - воздержались, против выступили только США и Зимбабве.