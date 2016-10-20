Сказочные герои, танцы и огненные шоу: в Дании начался "фестиваль троллей" (видео)

Веселому настроению не помешали даже холод, пасмурное небо и дожди, говорится в сюжете ТСН.

Фестиваль троллей, прежде всего, это смесь различных представлений, танцев, огненных и световых шоу.

Местные говорят, что шутками и улыбками они хотят задобрить причудливых чудовищ, чтобы те потом целый год не донимали своими выходками.