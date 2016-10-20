Сказочные герои, танцы и огненные шоу: в Дании начался "фестиваль троллей" (видео)

13:45, 20 октября 2016
Мир
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В небольшом датском городке Нествиде стартовал фестиваль сказочных героев. На улицы вышли сотни "троллей" и прочих уродливых существ из скандинавской мифологии.

Веселому настроению не помешали даже холод, пасмурное небо и дожди, говорится в сюжете ТСН.

Фестиваль троллей, прежде всего, это смесь различных представлений, танцев, огненных и световых шоу.

Местные говорят, что шутками и улыбками они хотят задобрить причудливых чудовищ, чтобы те потом целый год не донимали своими выходками.

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