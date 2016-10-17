Впервые заместителем генсека НАТО стала женщина

Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение сегодня распространено штаб-квартирой Североатлантического альянса.

«Роуз Е. Геттемюллер от Соединенных Штатов заняла пост заместителя генерального секретаря НАТО – второго старейшего международного гражданского служащего Альянса – с понедельника, 17 октября 2016 года. Она заменила посла Александра Вершбоу от Соединенных Штатов, который занимал этот пост с февраля 2012 года», - говорится в сообщении.

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В штаб-квартире НАТО отметили, что ранее Геттемюллер занимала должность заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Она также работала помощником госсекретаря США в Бюро по контролю над вооружениями, проверкой и соблюдением и была главным переговорщиком по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Российской Федерацией.

До прихода в Госдепартамент США в 2000 году Геттемюллер занимала руководящие должности в Департаменте энергетики США, а также играла значительную роль в Московском центре Карнеги и в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.