Впервые заместителем генсека НАТО стала женщина
Американка Роуз Геттемюллер заменила Александра Вершбоу на посту заместителя генерального секретаря НАТО. Она стала первой женщиной, которая заняла эту высокую должность.
Как передает собственный корреспондент УНИАН, соответствующее сообщение сегодня распространено штаб-квартирой Североатлантического альянса.
«Роуз Е. Геттемюллер от Соединенных Штатов заняла пост заместителя генерального секретаря НАТО – второго старейшего международного гражданского служащего Альянса – с понедельника, 17 октября 2016 года. Она заменила посла Александра Вершбоу от Соединенных Штатов, который занимал этот пост с февраля 2012 года», - говорится в сообщении.
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В штаб-квартире НАТО отметили, что ранее Геттемюллер занимала должность заместителя госсекретаря США по вопросам контроля над вооружениями и международной безопасности. Она также работала помощником госсекретаря США в Бюро по контролю над вооружениями, проверкой и соблюдением и была главным переговорщиком по новому Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ) с Российской Федерацией.
До прихода в Госдепартамент США в 2000 году Геттемюллер занимала руководящие должности в Департаменте энергетики США, а также играла значительную роль в Московском центре Карнеги и в Международном институте стратегических исследований в Лондоне.