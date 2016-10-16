Авиация Ирака сбросила на Мосул тысячи листовок с сообщением о штурме города

ВВС Ирака сбросили тысячи листовок на Мосул вечером в субботу, 15 октября, чтобы предупредить жителей города готовящемся наступлении, сообщает канал "Украина 112".

"Время победы", - написано на листовках, выполненных в газетном стиле. "Время прославить чистый Ирак без ИГИЛ или любой темной веры", - приводятся в тексте слова слова премьер-министра Ирака Хайдера аль-Абади.

Читайте такжеС начала года ИГ потеряло 28% захваченных территорий

Четырехстраничные листовки рассказывают жителям о том, что силы коалиции продвигаются ко второму по величине в Ираке городу. Жителей просят держаться подальше от определенных частей города и избегать позиций ИГИЛ.

Как сообщал УНИАН, американские военные начали операцию по освобождению иракского города Мосул от ИГИЛ

Американские гаубицы, которые размещены примерно в 20 км от центра Мосула, наносят удары по боевикам. Также к операции привлечена авиация США.

Также с французского авианосца "Шарль де Голль" вылетели истребители и начали наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство" в Мосуле.