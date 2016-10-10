The Guardian: и чеченские, и международные журналисты - Кадыров заставил замолчать всех нас

Об этом говорится в статье "И чеченские, и международные журналисты - Рамзан Кадыров заставил замолчать всех нас", опубликованной на сайте газеты The Guardian.

Я изменил свое мнение о помощи иностранным журналистам в Чечне, когда стал свидетелем похищения журналиста в центре Грозного.

Это было начало 2016 года и группа журналистов с камерами, явно не местных, шли в кафе, когда я уже покидал его. Неожиданно, на них напали несколько человек в гражданской одежде.

Одна женщина кричала, что она журналист из Москвы. Она выкрикивала свое имя, но ни один человек, включая меня, не осмелился подойти к нападавшим. Все видели оружие, под их черной одеждой.

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Журналисты были арестованы, их бросили в машину без опознавательных знаков и увезли.

Тогда я понял, что если помогать освещать события в Чечне даже непосвященным, у этого также могут быть серьезные последствия. Иностранные журналисты сделают свою работу и уедут. Но если они напишут статью, которая критикует молодого президента Рамзана Кадырова или его правительство, то первым делом полиция выследит местных жителей, которые помогли им.

В результате, цель журналистики полностью изменилась. Я стал журналистом три года назад, в то время, когда студентов ЧГУ учили, что они должны стать "солдатами идеологического фронта".

Мы вошли в мир, где горстка СМИ, которым позволено работать, выпускает почти идентичные материалы, штампует "новости" об открытии школы или молочного завода, о президенте, который проводит футбольный матч, о еще одной VIP-делегации из Москвы, либо о визите лидера какой-либо из арабских стран.

Сейчас редакторы новостей не допускают в материалах даже намека на критику любой правительственной организации. Просто они полагают, что рассказы о повседневных проблемах, с которыми сталкиваются люди в Чечне, могут вызвать подозрения "истинных патриотов". Полиция может начать контролировать ваши телефонные звонки и ваш аккаунт в Facebook, или вас могут внести в черный список. Если люди выражают свое мнение, и оно отличается от мнения властей, то этих людей регулярно подвергают публичным унижениям.

В Instagram, в статьях для государственных газет, включая Грозный-Информ, и в интервью государственной телекомпании, Грозный ТВ, Кадыров и его приспешники высказывали пугающие заявления в адрес критически настроенных журналистов, они объявили их "предателями" и "врагами народа", помогающими Западу "посеять хаос в России".

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В результате, местные средства массовой информации работают по одному принципу: "Не злить Кадырова".

В климате страха и подозрений, задержания и избиения журналистов больше не удивляют местных жителей. В начале этого года, автобус, перевозивший группу журналистов и активистов, подвергся нападению и был сожжен. Виновных все еще ищут.

Два месяца спустя, журналист издания "Кавказский узел" попал в засаду на пути из своей деревни в Чечню. 23-летнего Жалауди Гериева вытащили из автобуса и отвезли в лес. Нападавшие надели полиэтиленовый пакет ему на голову и пытали его. Они заставили его подписать признание в том, что он перевозил наркотики, и он был приговорен к более чем трем годам в тюрьме.

О деле Гериева в Грозном почти не говорят. Приговор был предупреждением всем сомневающимся и инакомыслящим, и довольно эффективным: сегодня, я не знаю здесь ни одного журналиста, который согласился бы работать над статьей, в которой есть что-то, кроме положительных отзывов о жизни в послевоенной Чечне.

У журналистов есть дополнительный стимул: во время ежегодной телевизионной вечеринки, Кадыров раздает журналистам деньги, квартиры, машины и другие подарки. Для людей, чья заработная плата составляет от 10 000 до 25 000 рублей (£ 125 до £ 315), это значительный жест. Авторы хотят, чтобы их заметили, они пытаются произвести впечатление на правительство, написав наилучшую историю о правительственной политике.

Это простая система. Журналисты, у которых нет надежды на побег из республики, которые боятся, что их назовут "ставленниками Америки", знают свое дело: писать именно то, чего хочет Кадыров.