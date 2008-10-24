Германия и Чехия критикуют идею об инвестфонде и правительстве зоны евро

Германия и Чехия критикуют предложения Президента председательствующей в ЕС Франции Николя САРКОЗИ о создании инвестиционного фонда и правительства зоны евро.

Как сообщают сегодня европейские СМИ, представитель правительства Германии подверг критике объявленный 23 октября Н.САРКОЗИ план создания национального инвестиционного фонда для приобретения акций крупнейших французских компаний, чтобы они не перешли в руки иностранных инвесторов. Этот план Н.САРКОЗИ объявил на второй день после того, как выступил в Европарламенте с предложением создания общеевропейского инвестиционного фонда.

По данным европейских изданий, пресс-секретарь канцлера Германии Ангелы МЕРКЕЛЬ заявил о том, что Германия рассматривает такие действия как протекционистские.

“Все меры, предпринимаемые с целью защиты национальных предприятий от приобретения их иностранными инвесторами, должны соответствовать европейским правилам деятельности внутреннего рынка”, - выразил пресс-секретарь позицию Германии.

Что касается экономического правительства зоны евро, создание которого Н.САРКОЗИ также предложил в ходе выступления в Европарламенте 21 октября, так немецкий канцлер заявила о желании детально обсудить это предложение с французским Президентом уже на днях в рамках саммита ЕС-Азия в Пекине.

По словам пресс-секретаря А.МЕРКЕЛЬ, Германия считает, что президентом Еврогруппы на уровне глав государств является премьер-министр Люксембурга Жан-Клод ЮНКЕР, который возглавляет Еврогруппу.

Чехия как страна, которая будет председательствовать в ЕС с 1 января по 30 июня 2009 года, также заявила о неприемлемости предложения Н.САРКОЗИ о создании правительства стран зоны евро, и подозревает Францию в желании “остаться у руля” ЕС даже после завершения срока президентства, поскольку сама Чехия не входит в зону евро.

“Никто не может аннулировать чешское председательство в ЕС”, - предупредил министр по европейским делам Чехии Александр ВОНДРА.

Как сообщал УНИАН, 21 октября Н.САРКОЗИ, выступая в Европарламенте на слушаниях по итогам заседания Европейского совета (саммита глав государств и правительств стран-членов ЕС – УНИАН), предложил создать европейский инвестиционный фонд для приобретения акций европейских компаний в период падения биржевых котировок для предотвращения перехода их в управление иностранными инвесторами, а также предложил создать экономическое правительство зоны евро для более качественной борьбы с финансовым кризисом.