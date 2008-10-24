В Баку сегодня состоится инаугурация Алиева
08:50, 24 октября 2008Мир
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88% голосов избирателей
В Баку сегодня состоится инаугурация Ильхама АЛИЕВА, избранного Президентом Азербайджана на второй пятилетний срок.
На церемонии будут присутствовать делегации ряда зарубежных стран, сообщает радио «Свобода».
Президентские выборы в Азербайджане прошли 15 октября. За И.АЛИЕВА проголосовали более 88% избирателей.
Ведущие оппозиционные силы бойкотировали выборы.
Миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что голосование соответствовало международным стандартам не в полной мере.
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