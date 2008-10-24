В Баку сегодня состоится инаугурация Алиева

В Баку сегодня состоится инаугурация Ильхама АЛИЕВА, избранного Президентом Азербайджана на второй пятилетний срок.

На церемонии будут присутствовать делегации ряда зарубежных стран, сообщает радио «Свобода».

Президентские выборы в Азербайджане прошли 15 октября. За И.АЛИЕВА проголосовали более 88% избирателей.

Ведущие оппозиционные силы бойкотировали выборы.

Миссия наблюдателей ОБСЕ заявила, что голосование соответствовало международным стандартам не в полной мере.