В Хорватиии взорвали известного журналиста
08:36, 24 октября 2008Мир
761
Созвано заседание Совета нацбезопасности
Владелец и главный редактор ведущего хорватского еженедельника “Nacional” Иво Пуканич и еще один сотрудник издания стали жертвами взрыва бомбы, заложенной в автомобиль у здания редакции в Загребе.
Как сообщает радио «Свобода», премьер-министр Иво САНАДЕР в связи с убийством созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности.
В последнее время в Хорватии участились взрывы и вооруженные нападения, в организации которых подозревают мафию.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter