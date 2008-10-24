В Хорватиии взорвали известного журналиста

08:36, 24 октября 2008
Мир
761

Созвано заседание Совета нацбезопасности

Владелец и главный редактор ведущего хорватского еженедельника “Nacional” Иво Пуканич и еще один сотрудник издания стали жертвами взрыва бомбы, заложенной в автомобиль у здания редакции в Загребе.

Как сообщает радио «Свобода», премьер-министр Иво САНАДЕР в связи с убийством созвал внеочередное заседание Совета национальной безопасности.

В последнее время в Хорватии участились взрывы и вооруженные нападения, в организации которых подозревают мафию.

 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter