Асад предложил повстанцам амнистию, если они сдадут Алеппо

Об этом сирийский лидер заявил в четверг, пишет Reuters.

Предложение по амнистии прозвучало после двух недель мощных бомбардировок Алеппо, в результате которых в регионе погибли сотни людей, заблокированных в городе.

Аналогичные предложения правительства Сирии об амнистии приняли недавно мятежники в пригороде Дамаска Дарайи. Этот город был в осаде в течение многих лет, пока повстанцы не сдали его в августе.

Выступая на телевидении, Асад сказал, что он «продолжит борьбу с повстанцами, пока они не покинут Алеппо». «Они должны (пойти – ред.). Там нет другого выбора», – заявил Асад.

Читайте такжеВ Алеппо мусульмане и христиане помолились о погибших детях

Однако повстанцы заявили, что они не имеют намерений покидать Алеппо, последний крупный городской район, который они контролируют, и назвали предложение об амнистии обманом.

Как сообщал УНИАН, в среду, 5 октября, сирийская правительственная армия заявила, что всех повстанцев, которые остаются в Алеппо, не воспользовавшись возможностью покинуть город, ждет "необратимое".

По словам военных, они отрезали каналы снабжения повстанцев и владеют точной информацией о расположении всех их позиций и хранилищ боеприпасов. Представители правительственной армии призвали повстанцев сложить оружие и покинуть город.