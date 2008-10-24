Пираты обещают делиться с моряками едой

Сомалийские пираты обещают поделиться с экипажем захваченного судна "Фаина" продовольствием. Об этом сообщило Ассошиейтед Пресс.

Ранее на этой неделе пираты заявили о том, что на "Фаине" закончилась провизия и вода. Информацию подтвердил и представитель судовладельца, руководитель компании "Томекс" Виктор Муренко. По его словам, неделю назад на судне закончились еда и вода. Некоторое время пираты кормили моряков, доставляя провиант с берега, но, начиная с 21 октября, прекратили это делать.

Однако представитель пиратов заявил, что злоумышленники накормят экипаж "Фаины".

"Мы, сомалийцы, не едим на глазах у голодного человека. Мы поделимся нашей пищей с ними", - заявил он. Однако сразу добавил, что пираты не отказываются от своих угроз и обещаний до конца защищаться в случае нападения: "Важно то, что если умрем мы, они (заложники) умрут также".