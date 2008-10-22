Россия может вторгнуться в Украину в случае победы Обамы (сценарий №4)

Одним из кризисных сценариев в случае победы на президентских выборах в США демократа Барака ОБАМЫ может быть российское военное вторжение в Украину.

Об этом заявила кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии, губернатор штата Аляска Сара ПЭЙЛИН на предвыборном митинге в Рино (штат Невада), передает РИА «Новости» .

С.ПЭЙЛИН напомнила о прозвучавшем накануне заявлении кандидата в вице-президенты США сенатора-демократа Джозефа БАЙДЕНА о том, что в случае победы Б.ОБАМЫ в мире будет специально "сгенерирован" международный кризис, в том числе, возможно, действиями России, чтобы "проверить" молодого президента-демократа.

Подчеркнув, что Д.БАЙДЕН заявил о "четырех или пяти" сценариях такого кризиса, но не назвал их, С.ПЭЙЛИН предложила "рассмотреть внешнеполитические планы ОБАМЫ", чтобы по ним установить, что может случиться в случае прихода кандидата от демократов в Белый дом.

Первыми тремя "кризисными сценариями" губернатор Аляски назвала заявленную Б.ОБАМОЙ готовность начать прямые переговоры с лидерами Ирана, его планы разрешить американским войскам проводить антитеррористические операции на территории Пакистана, а также его намерение осуществить вывод американских войск из Ирака, который, по мнению губернатора Аляски, будет преждевременным.

"После того как российская армия совершила вторжение в государство Грузию, реакцией сенатора Б.ОБАМА была нерешительность... - подобный ответ только поощрит российского ПУТИНА совершить следующее вторжение на Украину. Это кризисный сценарий номер четыре", - заявила С.ПЭЙЛИН.

При этом она завершила перечисление таких кризисных сценариев язвительной шуткой в адрес своего соперника - сенатора Д.БАЙДЕНА.

"Я думаю, что надвигающийся кризис, который больше всего тревожит избирательный штаб Б.ОБАМЫ, - это следующее публичное выступление Джо БАЙДЕНА. Давайте назовем это кризисным сценарием номер пять", - заявила С.ПЭЙЛИН.

Как сообщалось, Д.БАЙДЕН, выступая в воскресенье перед узкой группой сторонников Б.ОБАМЫ в одной из гостиниц Сиэттла (штат Вашингтон) на мероприятии по сбору средств на предвыборную кампанию демократов, выступил с предупреждением о том, что некие силы в мире в случае прихода Б.ОБАМЫ в Белый дом попытаются подвергнуть его "испытанию".

"Запомните мои слова. Не пройдет и шести месяцев, как мир подвергнет Б.ОБАМУ испытанию, точно также как был подвергнут этому Джон Кеннеди. Мир наблюдает", - заявил Д.БАЙДЕН. "У нас будет международный кризис, сгенерированный кризис, чтобы проверить мужество этого парня", - заявил сенатор Д.БАЙДЕН.

При этом он сообщил, что знает как минимум несколько вероятных сценариев такого международного кризиса.

"Это может происходить из Ближнего Востока, может происходить из субконтинента, может исходить из новой укрепившейся позиции России из-за того, что она плавает в море нефти, что является реальным и вызывает у всех внимание в Сенате в течение последних трех лет", - заявил Д.БАЙДЕН.