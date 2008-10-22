Совет Россия-НАТО может возобновить работу еще в этом году

Работа Совета Россия-НАТО может возобновиться до конца 2008 года, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров.

"Этот вопрос обсуждался с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмиралом Майклом Мулленом. Думаю, что в ноябре-декабре будет принято решение (о возобновлении работы Совета), и этот вопрос остался за американской стороной", - сказал Макаров журналистам во вторник в Москве.

Отношения России и НАТО обострились после войны Грузии и России. Страны Альянса обвинили российскую сторону в непропорциональном применении силы и объявили о приостановке проведения заседаний Совета Россия-НАТО на всех уровнях.