Совет Россия-НАТО может возобновить работу еще в этом году
01:19, 22 октября 2008Мир
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Версия из российского Генштаба
|Николай Макаров
"Этот вопрос обсуждался с председателем Комитета начальников штабов Вооруженных сил США адмиралом Майклом Мулленом. Думаю, что в ноябре-декабре будет принято решение (о возобновлении работы Совета), и этот вопрос остался за американской стороной", - сказал Макаров журналистам во вторник в Москве.
Отношения России и НАТО обострились после войны Грузии и России. Страны Альянса обвинили российскую сторону в непропорциональном применении силы и объявили о приостановке проведения заседаний Совета Россия-НАТО на всех уровнях.
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