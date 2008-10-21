Президент Зимбабве не выдает паспорт премьер-министру

Зимбабвийское Движение за демократические перемены (MDC) отказалось от переговоров с пропрезидентским блоком Zanu-PF. Поводом для этого стал отказ в выдаче паспорта главе MDC Моргану Тсвангираи, занимающему пост премьер-министра.

Зимбабвийские демократы утверждают, что Тсвангираи не выдают паспорт уже пять месяцев. Для деловой поездки в соседнюю страну премьеру пришлось воспользоваться временными документами.

Сторонники президента Роберта Мугабе называют действия своих политических оппонентов обычной уловкой. Активисты MDC, в свою очередь, считают ситуацию с паспортом оскорбительной. По их мнению, это - признак того, что президент не готов вести диалог.

Партия DMC получила в большинство в парламенте Зимбабве на выборах весной 2008 года. Парламентские выборы сосотялись в один день с президентскими, Тсвангираи получил больше голосов, чем действующий президент Мугабе, но не смог выиграть в первом туре. Во втором туре, результаты которого не признал Запад, победителей объявили Мугабе.

Чтобы успокоить недовольство зарубежных стран, Мугабе поделился властью с Тсвангираи, которого назначили премьер-министром страны. Переговоры о разделе власти длятся уже полтора месяца и не привели к каким-либо положительным результатам. В Зимбабве сохраняется рекордная инфляция и безработица.

Лента.ру