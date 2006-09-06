Буш сравнил бен Ладена с Лениным

Мир заплатил "ужасную цену", не обратив в свое время внимание на слова Ленина, заявил президент США Джордж Буш во вторник в своей речи перед членами Американской ассоциации военных офицеров, сообщает РИА "Новости".

"В начале двадцатого века эмигрировавший в Европу адвокат напечатал памфлет под названием "Что делать?", в котором он изложил свой план начала коммунистической революции в России", - напомнил Буш, сообщив, что "мир не обратил внимания на слова Ленина и заплатил ужасную цену".

"Советская империя, которую он (Ленин) основал, уничтожила десятки миллионов и поставила мир на грань термоядерной войны", - подчеркнул президент США, напомнив затем, что в 20-е годы прошлого века мир точно также не увидел опасности в книге "австрийского художника-неудачника", описавшего свои планы по созданию "арийского супер-государства в Германии" и уничтожению евреев.

"Мир проигнорировал слова Гитлера и заплатил ужасную цену", - сообщил Буш, предупредив о необходимости серьезно отнестись к тому, что в качестве своей цели провозглашают "Аль-Каида" и другие исламские террористические организации.

"Бен-Ладен и его террористические союзники излагают свои намерения также ясно, как до них это делали Ленин и Гитлер. Вопрос заключается в том, прислушаемся ли мы? Проявим ли мы внимание к тому, что провозглашают эти люди зла?", - сказал глава Белого дома, заявив, что США не остановятся в своей борьбе с терроризмом "до тех пор пока не будет устранена угроза для цивилизации".