Жена Маккейна заработала 4 миллиона долларов

Штаб кандидата в президенты США от Республиканской партии Джона Маккейна опубликовал краткое резюме налоговой декларации его супруги. В 2007 году она заработала больше 4,1 миллиона долларов, с которых заплатила 1,3 млн. налогов, сообщает сайт газеты "Вашингтон пост".

Синди Маккейн - наследная владелица компании по продаже пива.

До недавнего времени жена республиканского кандидата в президенты отказывалась раскрывать свои доходы, что давало повод для жесткой критики со стороны противников Маккейна, напоминает Лента.ру. В мае Синди Маккейн заявила, что не опубликует налоговые декларации, даже если ее супруг станет президентом США.

Сам Джон Маккейн опубликовал свою налоговую декларацию за прошлый год в апреле. Он задекларировал доходы в размере около 420 тысяч долларов.