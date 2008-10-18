Премьер просит Конституционный суд уточнить полномочия Президента

В пятницу премьер-министр Польши Дональд Туск обратился в Конституционный суд с просьбой уточнить роль президента Леха Качиньского во внешней политике государства, передает агентство France Presse.

Такое решение было принято после того, как Качиньский 15 октября прилетел на саммит ЕС, несмотря на возражения главы правительства.

Туск отказался предоставить Качиньскому правительственный самолет, напоминает Лента.ру, так как, в соответствии с конституцией Польши, намеревался сам представлять свою страну на саммите ЕС. Тогда администрация президента арендовала частный самолет, что обошлось бюджету в 40 тысяч евро, и глава государства все же отправился в Брюссель.

Как напоминает France Presse, до 2006 года Польшу на международной арене представляли премьер-министр и глава МИД. Однако после того, как премьер-министром стал брат Качиньского Ярослав, он стал посылать президента на международные саммиты.