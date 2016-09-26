"Прокурору" аннексированного Крыма Поклонской в Госдуме РФ предложат проверять доходы депутатов

Об этом пишет РБК со ссылкой на источники в партии "Справедливая Россия".

Поклонскую в партии назвали "профессионалом с безупречной репутацией".

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Также сообщается, что в новой Думе будет меньше комитетов – 26 вместо 30. И половину из них возглавят представители путинской "Единой России".

Как сообщал УНИАН, 18 сентября состоялись выборы в Госдуму РФ, голосование проходило и на территории временно оккупированного Крыма. В Госдуму РФ прошли четыре партии – "Единая Россия" (54,42% голосов), КПРФ (13,52%), ЛДПР (13,28%) и "Справедливая Россия" (6,17%).

Верховная Рада Украины не признала легитимность выборов в Госдуму РФ седьмого созыва, признав их проведение нарушением Конституции и законодательства Украины, и призвала ООН, иностранные парламенты и международные организации не признавать легитимность этих выборов.