Саакашвили надеется получить от ЕС 1 млрд. евро на восстановление Грузии

Грузия надеется, что на международной конференции стран-доноров, организованной Европейским Союзом, на восстановление страны будет собрано 1 млрд. евро.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе сообщил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, сообщает Reuters.

Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в свою очередь заявил, что ожидает собрать сумму в размере 500 млн. евро.