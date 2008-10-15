Саакашвили надеется получить от ЕС 1 млрд. евро на восстановление Грузии
02:10, 15 октября 2008Мир
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ЕС думает ограничиться половиной
Грузия надеется, что на международной конференции стран-доноров, организованной Европейским Союзом, на восстановление страны будет собрано 1 млрд. евро.
Об этом сегодня на пресс-конференции в Брюсселе сообщил Президент Грузии Михаил СААКАШВИЛИ, сообщает Reuters.
Президент Еврокомиссии Жозе Мануэль БАРРОЗУ в свою очередь заявил, что ожидает собрать сумму в размере 500 млн. евро.
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