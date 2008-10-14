Россия и ЕС заспорили, где кончается Грузия

России следует вывести войска из Ахалгорского района и Кодорского ущелья, заявил глава наблюдательной миссии Евросоюза в Грузии Хансйорг Хабер.

"Мы считаем, они (войска) должны быть оттуда выведены, и мы об этом им (русским) скажем", - цитируют Хабера во вторник бельгийские СМИ.

Руководитель европейских наблюдателей, заявил, что, хотя Ахалгорский район и Кодорское ущелье не упомянуты в плане "Медведев-Саркози", согласно которому российские войска должны были быть выведены из зон безопасности, прилегающих к Южной Осетии и Абхазии, "они подпадают под положение, что российские войска должны вернуться в районы своего предыдущего базирования до начала войны".

Грузинское руководство также заявляет, что в ближайшем будущем российские войска должны покинуть, как Ахалгорский район, так и Кодорское ущелье и на этих территориях Грузии должна быть восстановлена юрисдикция центральных властей.

В свою очередь в Южной Осетии и Абхазии считают Ахалгорский район и Кодорское ущелье своей территорией.

Да и постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов заявил накануне РИА Новости, что вопрос о присутствии российских войск на территории Южной Осетии и Абхазии Москва намерена решать исключительно с властями непризнанных республик.

"Так же, как Ахалгорский (Ленингорский) район является частью Южной Осетии, так и Кодорское ущелье является частью Абхазии, поэтому вопрос о присутствии там российских войск - это вопрос, касающийся России и правительства этих независимых государств", - сказал посол.