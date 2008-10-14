В сейм Литвы прошли семь из 17 партий, выставивших своих кандидатов.

Завершив сегодня подсчет голосов первого тура парламентских выборов, главизбирком Литвы огласил окончательные результаты голосования по партийным спискам, передает Газета. ru. «Расстановка сил по сравнению с теми данными, которыми мы располагали в понедельник, практически не изменилась», - сообщил журналистам председатель главизбиркома Зенонас ВАЙГАУСКАС. По его словам, последние коррективы касались долей процента полученных голосов и не сказались на количестве мест в новом сейме, доставшихся партиям в многомандатном округе, где по партийным спискам избирались 70 депутатов.

Депутатские мандаты распределились так: объединенная партия консерваторов «Союз Отечества» - христианские демократы - 17, Партия национального воскресения - 13, партия «Порядок и справедливость» - 11, Социал-демократическая партия - 11, Партия труда - 8, Союз либералов - 5, Союз либералов и центра - 5.