ФБР два года назад проверяло подозреваемого в совершении взрыва в Нью-Йорке

Об этом пишет Радио Свобода.

После этого, по информации американских спецслужб, отец Рахами сказал, что он лишь имел в виду, что его сын имеет дело с "плохими людьми".

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Но, отмечают представители следствия, ФБР не нашла связи между Рахами и международными экстремистскими группировками.

20 сентября представители следствия сообщили, что во время задержания Рахами имел записную книжку с экстремистскими заявлениями.

Как сообщал УНИАН, в результате взрыва, прогремевшего в нью-йоркском районе Челси вечером 17 сентября, 29 человек получили ранения.

Позже в нескольких кварталах от места взрыва было найдено и обезврежено второе взрывное устройство, аналогичное по конструкции.

Обе бомбы были сделаны из скороварок, начиненных осколочными элементами, и оказались идентичными тем, что сработали на Бостонском марафоне в 2013 году.

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19 сентября стало известно, что возле вокзала в городе Элизабет в штате Нью-Джерси полиция обнаружила рюкзак с пятью самодельными взрывными устройствами.

Одна из самодельных бомб сработала при попытке ее обезвредить. Саперы использовали дистанционно управляемого робота, поэтому обошлось без пострадавших.

По данным полиции, взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси имеют общее происхождение.