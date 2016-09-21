ФБР два года назад проверяло подозреваемого в совершении взрыва в Нью-Йорке
В ФБР сообщают, что гражданина США афганского происхождения, подозреваемого в совершении взрыва в Нью-Йорке, проверяли 2 года назад после того, как его отец выразил опасения, что Ахмад Хан Рахами может быть "террористом".
Об этом пишет Радио Свобода.
После этого, по информации американских спецслужб, отец Рахами сказал, что он лишь имел в виду, что его сын имеет дело с "плохими людьми".
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Но, отмечают представители следствия, ФБР не нашла связи между Рахами и международными экстремистскими группировками.
20 сентября представители следствия сообщили, что во время задержания Рахами имел записную книжку с экстремистскими заявлениями.
Как сообщал УНИАН, в результате взрыва, прогремевшего в нью-йоркском районе Челси вечером 17 сентября, 29 человек получили ранения.
Позже в нескольких кварталах от места взрыва было найдено и обезврежено второе взрывное устройство, аналогичное по конструкции.
Обе бомбы были сделаны из скороварок, начиненных осколочными элементами, и оказались идентичными тем, что сработали на Бостонском марафоне в 2013 году.
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19 сентября стало известно, что возле вокзала в городе Элизабет в штате Нью-Джерси полиция обнаружила рюкзак с пятью самодельными взрывными устройствами.
Одна из самодельных бомб сработала при попытке ее обезвредить. Саперы использовали дистанционно управляемого робота, поэтому обошлось без пострадавших.
По данным полиции, взрывные устройства в Нью-Йорке и Нью-Джерси имеют общее происхождение.