Bloomberg: Это победа Путина, а не России

Об этом говорится в редакционной статье "Это победа Путина, а не России", опубликованной на сайте Bloomberg.com.

Партия Путина "Единая Россия" получила внушительное большинство в нижней палате парламента – достаточное для того, чтобы изменить конституцию страны. Настоящие оппозиционные партии не получили ни одного места. Празднуя победу, Путин назвал это запретом Западу вмешиваться в дела России.

Тем не менее, эти полномочия меньше, чем кажутся. На самом деле, на голосование пришло удивительно мало людей. По всей стране явка составила лишь 48% зарегистрированных избирателей. В крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург, она не достигла и трети. В отличие от США, где явка меньше 50% - обычное дело на промежуточных выборах в Конгресс, в России таких низких показателей не было никогда за всю постсоветскую историю. В последних парламентских выборах в 2011 году приняли участие около 60% избирателей.

Апатия объясняется отсутствием выбора. Легальные кандидаты от оппозиции были отстранены от процесса – например, с помощью сфабрикованных уголовных обвинений и правительственного контроля над основными средствами массовой информации. Выносить недовольство на улицы теперь еще опаснее, из-за драконовских законов и ужесточения их применения, введенных после волны протестов в 2011 и 2012 годах.

Пресечение инакомыслия означает, что Путин все больше отстраняется от народа, в то время, когда затяжной экономический спад испытывает его терпение. Странный мир, в котором живет Путин, отражен в причудливых верованиях последней волны его высокопоставленных назначенцев, в том числе, главы администрации, который верит, что будущее можно предсказывать с помощью устройства, подобного русской матрешке.

Действительно, опросы общественного мнения показывают, что Путин остается чрезвычайно популярным. Тем не менее, такой рейтинг – это работа пропагандистской машины Кремля. Свободные и справедливые выборы – не только самоцель, они предлагают гражданам мирный путь, чтобы выразить любое недовольство, а их победителям – утверждение легитимности. Путину следует помнить об этом, когда он будет готовиться к следующим президентским выборам, запланированным на начало 2018 года.