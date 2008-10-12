Сегодня парламентские выборы в Литве

В Литве сегодня пройдут парламентские выборы и референдум о продлении работы Игналинской АЭС.

На 141 место в однопалатном сейме претендуют представители 16 политических партий. По партийным спискам избираются 70 депутатов, остальные же - в одномандатных округах. Результаты последних социологических опросов показывают, что 5-процентный барьер смогут преодолеть 4 или 5 партий.

Опросы дают разную картину. Согласно одному из них, 12,4% избирателей намерены проголосовать за блок консерваторов и христианских демократов "Союз Отечества". Следом идут ныне оппозиционные "Порядок и справедливость" (11,4%) и Партия труда (8,7%), социал-демократы (7,2%) и - неожиданно для всех - учрежденная всего два месяца назад шоуменом Арунасом Валинскасом Партия национального возрождения (7%).

Но согласно другому, впереди две "популистские" и "пророссийские" оппозиционные партии - "Порядок и справедливость" (10,5%) и Партия труда (10,1%), Третье место у оппозиционного "Союза Отечества" (8,3%). Наконец, правящая Социал-демократическая партия Литвы накануне выборов "оказалась на грани политической катастрофы: за нее готовы проголосовать всего лишь 5,7% избирателей при проходном балле - 5%. Все другие партии в Сейм не попадают". У только что созданной шоуменом Арунасом Валинскасом Партии народного возрождения - 4%, у всех других партий - меньше 3%..

Как сообщило накануне Литовское радио, на выборах не будут присутствовать наблюдатели от ОБСЕ, так как в стране "нет проблем с нарушениями демократических процедур". В Литву приедут по приглашению сейма представители из Грузии, Украины, Латвии и Казахстана для изучения литовского опыта. Также аккредитованы около 150 иностранных журналистов.

Одновременно с выборами проводится консультационный референдум по вопросу продления сроков эксплуатации Игналинской атомной электростанции. По соглашению с Европейским союзом, Игналинская АЭС должна быть полностью выведена из эксплуатации в конце 2009 г. Однако в стране многие выступают за продление сроков ее работы. В связи с этим было решено провести референдум. Итоги референдума будут объявлены 19 октября, напоминает РосБизнесКонсалтинг.