Буш уверен, что США могут справиться с кризисом

Президент США Джордж Буш выразил уверенность в том, что США смогут справиться с разразившимся финансовым кризисом. Выступая на пресс-конференции в Вашингтоне с успокоительным обращением к нации, он также пообещал, что правительство будет принимать более наступательные меры по борьбе с кризисом.

Американский президент отметил, что правительство США работает в плотном контакте с другими странами при выработке решений кризисных проблем. Дж.Буш также пообещал, что Министерство финансов намерено как можно скорее воплотить в жизнь принятый недавно план по выкупу неликвидных активов, обеспеченных ипотекой, с рынка.

При этом Дж.Буш признал, что паника на рынках провоцирует сама себя, и это затрудняет решение проблемы.

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