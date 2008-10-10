Авария пассажирского автобуса: погибли 20 школьников
09:46, 10 октября 2008Мир
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30 человек получили ранения
В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Пакистане погибли 25 человек, передает ИТАР-ТАСС. По данным полиции, среди погибших - 20 школьников. Еще 30 человек получили ранения.
Инцидент произошел близ города Лодхран в центральной части Пакистана. По свидетельству очевидцев, автобус был переполнен. Некоторые пассажиры разместились на крыше. На выезде из города произошло столкновение со следовавшим навстречу грузовиком.
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