Авария пассажирского автобуса: погибли 20 школьников

В результате лобового столкновения пассажирского автобуса с грузовиком в Пакистане погибли 25 человек, передает ИТАР-ТАСС. По данным полиции, среди погибших - 20 школьников. Еще 30 человек получили ранения.

Инцидент произошел близ города Лодхран в центральной части Пакистана. По свидетельству очевидцев, автобус был переполнен. Некоторые пассажиры разместились на крыше. На выезде из города произошло столкновение со следовавшим навстречу грузовиком.